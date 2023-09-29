بعد حريق الحمدانية.. احتفالات انتهت بكوارث

في وقائع مشابهة لعرس الحمدانية، مع اختلاف المسبب، شهدت محافظة الجهراء في الكويت حادثة مأساوية بعد حريق شبّ في خيمة للأفراح.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة، إلى العام 2009، حينما قررت امرأة إشعال حريق في خيمة، كان يقام بها حفل زواج زوجها بزوجة ثانية، ما أسفر عن وفاة 56 امرأة وطفلاً.

وفي العام 2017، أسدلت السلطات الكويتية الستار على أحداث هذه الفاجعة، بعد تنفيذ حكم الإعدام بالجانية.