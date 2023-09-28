بعد فاجعة عرس الحمدانية.. من هم مسيحيو العراق؟

يعتبر مسيحيو العراق من أقدم المجتمعات المسيحية المستمرة في العالم، ويشكلون ثاني أكبر ديانة بعد الإسلام في البلاد، تليهما عدد من الديانات الأخرى.

ويعترف الدستور العراقي بأربع عشرة طائفة مسيحية في العراق، يُسمح لأتباعها بالتعبد بها.

يتحدث العديد منهم اللغة العربية كلغة أمّ لهم، في حين أن نسبة منهم يتحدث باللغة السيريانية بلهجاتها العديدة واللغة الأرمنية.

ويعيش المسيحيون في المقام الأول في بغداد والموصل والبصرة وأربيل ودهوك وزاخو وكركوك وفي البلدات والمناطق الآشورية مثل سهل نينوى في الشمال.

