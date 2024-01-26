حمو بيكا لمحمود العسيلي: "جماهيريتي أكبر منك"

هاجم مغني المهرجانات المصري حمو بيكا مواطنه الفنان محمود العسيلي، بسبب تصريحه بانتهاء موضة المهرجانات، وتراجع محبيها من الجمهور، مؤكدا أنه يحظى بشعبية جماهيرية أكبر منه.

ورد حمو بيكا على "العسيلي" خلال استضافته في برنامج "ورقة في ملف" الذي يعرض عبر قناة "النهار" المصرية، قائلا: "يبقى هو كمان موضته اتغيرت، لو نزلت دلوقتي الشارع وقولت تعرف حمو بيكا ولا محمود العسيلي هيقول حمو بيكا، هو اتكلم عن عصام صاصا وقال فيه واحد اسمه عصام صاصا طالما عرفته يبقى سمعته، احنا بنحترمك واللي يحترم يُحترم".

وأشاد الفنان الشعبي بنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، لافتا إلى أنه قام بدعم فناني المهرجانات، وقدم لهم جميع أنواع المساعدة، وأنه دائما ما يجده في الأوقات التي يتعرض فيها للمشاكل.

وأعلن حمو بيكا عن اتجاهه لخوض تجربة التمثيل، مبينا أنه "يستعد للمشاركة في مسرحية سيتم عرضها في مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، بمشاركة مواطنه الفنان رامز جلال.

وأضاف أنه "واثق من نجاحه في مجال التمثيل، بشرط أن يكون في المكانة الصحيحة، مشيرا إلى أن الجمهور يطالبه دائما بخوض هذه التجربة".