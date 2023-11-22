بعد غياب 10 سنوات.. أيام الفيلم الأوروبي بتونس تعود من جديد
تعود أيام الفيلم الأوروبي بتونس من جديد بعد غياب نحو عشر سنوات والتي تعد مساحة مشتركة لتسليط الضوء على تنوع رؤى صناع السينما الأوروبيين وتبادل الخبرات بين شمال وجنوب البحر المتوسط.
وتتضمن دورة هذا العام المقامة في الفترة من الـ23 إلى الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني عرض 30 من الأفلام المتوجة بجوائز مرموقة من مهرجانات دولية من 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وكانت آخر دورة لهذه المناسبة السينمائية التي تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية، أقيمت عام 2014.
وتقام هذه الدورة بمشاركة عدد من المراكز والمعاهد الثقافية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في تونس، مثل: المعهد الثقافي الفرنسي، ومعهد جوته، والمعهد الثقافي الإيطالي، ومعهد ثربانتس.
وتتوزع عروض الأفلام على بضع مدن تونسية من بينها تونس العاصمة والكاف وبنزرت والمنستير في قاعة عرض (إيه بي سي) وسينما ريو وسينما مدار وسينما متروبول ومسرح الجيب بالكاف ومركز فنون.
وقال محمد زغل المكلف بالإعلام والاتصال ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس لرويترز، إن الافتتاح سيكون مساء غد الأربعاء بتونس العاصمة دون مظاهر احتفالية.
وأضاف أن البرنامج يشمل استقبال المشاركين وإلقاء كلمة سفير الاتحاد الأوروبي في تونس وكلمة سفير إسبانيا في تونس مع عرض الشريط الإعلاني للمهرجان ثم عرض الفيلم الإسباني (شجرة الزيتون) للمخرجة إيسيار بولان وبطولة آنا كاستيلو وخافيير جويتريس وبيب أمبروس.