بعد غياب 10 سنوات.. أيام الفيلم الأوروبي بتونس تعود من جديد‎

تعود أيام الفيلم الأوروبي بتونس من جديد بعد غياب نحو عشر سنوات والتي تعد مساحة مشتركة لتسليط الضوء على تنوع رؤى صناع السينما الأوروبيين وتبادل الخبرات بين شمال وجنوب البحر المتوسط.

وتتضمن دورة هذا العام المقامة في الفترة من الـ23 إلى الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني عرض 30 من الأفلام المتوجة بجوائز مرموقة من مهرجانات دولية من 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت آخر دورة لهذه المناسبة السينمائية التي تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية، أقيمت عام 2014.

وتقام هذه الدورة بمشاركة عدد من المراكز والمعاهد الثقافية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في تونس، مثل: المعهد الثقافي الفرنسي، ومعهد جوته، والمعهد الثقافي الإيطالي، ومعهد ثربانتس.