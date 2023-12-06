سهير المرشدي: أشرف عبدالغفور كان يفكر بغزة في آخر أيامه

كشفت الفنانة المصرية سهير المرشدي، عن آخر حديث دار بينها وبين الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي فارق الحياة يوم الأحد، إثر حادث سير.

وتطرقت الفنانة المرشدي كذلك إلى الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكدت الفنانة المصرية أنها تواصلت مع أشرف عبدالغفور قبل وفاته بأيام، لافتة إلى أنه من الشخصيات الملتزمة بقضايا أمته؛ إذ "تحدث معها آنذاك بشأن حرب غزة"، مبينة أنها أبلغته أن "الشِعر هو سلاحهم الوحيد".

وعن عادل إمام، أكدت سهير المرشدي أنه "بصحة جيدة، وقد يكون حاضرا في رمضان 2024".