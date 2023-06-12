إثيوبيا تعين قائد سلاح الجو رئيسًا للخطوط الجوية

قررت الحكومة الإثيوبية، يوم الإثنين، تعيين الجنرال يلما ميرديسا قائد القوات الجوية، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الطيران الوطنية، خلفًا للمخضرم في قطاع الطيران غيرما وايك.

وأصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية، بيانًا أعلنت فيه قرار تعيين الجنرال يلما ميرديسا والذي شغل عضوية مجلس الإدارة منذ كانون الثاني/يناير 2021، رئيسًا للمجلس خلفًا للمخضرم غيرما وايك (79 عامًا).

لكن البيان "لم يحدد الأسباب وراء القرار الجديد".

وقال البيان إن غيرما وايك، الذي ترأس مسبقًا مجلس إدارة الشركة الوطنية الرواندية بين عامي 2012 و2017، ساهم بشكل هائل في نمو ونجاح شركة الطيران (الإثيوبية)، وسيكون له مكانة خاصة في تاريخها.

ويعد غيرما وايك شخصية رمزية في قطاع الطيران الأفريقي، حيث شهدت الشركة الإثيوبية التي أدارها بين عامي 2004 و2011، أكبر عملية تطور.