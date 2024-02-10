بعد ظهورها بشكل صادم.. فاطمة الصفي ترد على الانتقادات (فيديو)
ردت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي على الانتقادات والتعليقات، بعد ظهورها في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بنحافة مفرطة.
وأثارت نحافة الصفي المفرطة تساؤلات بشأن معاناتها من مرض ما.
وإثر ذلك، خرجت الفنانة الكويتية في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، مؤكدة أن كل ما أثير عنها مجرد "شائعات".
وأكدت أنها "إنسانة مثل غيرها وطبيعية، وكل ما في الأمر أنها مرت بفترة تعب بسيطة، ولكنها الآن بصحة جيدة".
وعلقت فاطمة الصفي بسخرية على إشاعات مرضها، واصفة نفسها بـ"الإنسانة الخارقة"، إذ يمكن للجميع سماع صوت أنفاسها، ما يدل على قوة صحتها.
وعبّرت عن استيائها من انتشار شائعات مرضها دون التأكد من صحتها.
يذكر أن الفنانة الكويتية فاطمة الصفي نشرت "بوستر" مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي من المقرر أن تطل من خلاله على جمهورها في رمضان المقبل.