بعد ظهورها بشكل صادم.. فاطمة الصفي ترد على الانتقادات (فيديو)

وإثر ذلك، خرجت الفنانة الكويتية في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، مؤكدة أن كل ما أثير عنها مجرد "شائعات".

وأكدت أنها "إنسانة مثل غيرها وطبيعية، وكل ما في الأمر أنها مرت بفترة تعب بسيطة، ولكنها الآن بصحة جيدة".