ريهام سعيد تنهار باكية وتتوعد نادر صعب بـ"القانون" (فيديو)

انهارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد باكية على خلفية أزمتها مع طبيب التجميل اللبناني البارز نادر صعب.

وتبادلت "سعيد" مع الطبيب اللبناني، أمس الثلاثاء، التراشق والاتهامات، في محاولة كل طرف إثبات أنّ "وجهة نظره صحيحة".

وكان نادر صعب قد خرج في مقطع فيديو، للمرة الأولى، للرد على اتهامات الإعلامية المصرية إياه، بتشويهها بعد أن أجرى لها عملية تجميل قبل عدة أشهر.

وخلال حديثه، عرض مقطع فيديو للإعلامية المصرية وهي بوجه مترهل، مدعيا أنه "قام بإزالة الفلتر عن وجهها كي تظهر الأمور على حقيقتها، وكيف كانت قبل العملية".

ولفت إلى أنّ "آثار العمليات الجراحية بحاجة للوقت، قبل أن تختفي تماما"، مشددا على أنه "لم يكن بالإمكان إظهار نتيجة في عملية ريهام سعيد أفضل مما قدمه".