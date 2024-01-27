تصريح "جريء" لصفاء سلطان عن وائل شرف يشعل أزمة بينهما

خرج الفنان السوري وائل شرف للرد على الفنانة الأردنية صفاء سلطان، بعد تصريح أدلت به الأخيرة في برنامج إعلامي، حيث كشفت عن رفضها العمل معه.

وحلت "سلطان" ضيفة على برنامج الإعلامي طوني أبو جودة، حيث قالت إن الشخص الذي ترفض ارتباط اسمه بشركتها الخاصة بالإنتاج، هو الفنان وائل شرف.

وأرجعت السبب إلى مشاكل شخصية سابقة بينهما، رافضة الكشف بوضوح عن ملابسات المشكلة.

واكتفت الفنانة الأردنية بالتعليق، بالقول: "أنا كنت منيحة معه وهو ماعندو وفى معي، بس مو كل البشرية".

وإثر ذلك، خرج وائل شرف عبر فيديو في حساباته في مواقع التواصل، مرجعا سبب تصريح صفاء سلطان إلى مشكلة وقعت بينهما قبل 14 عاما وتحديدا في رمضان 2010.

وقال الفنان السوري إنه لم يكن يعرف صفاء سلطان قبل ذلك، لأنها ليست خريجة أي معهد للتمثيل، والتقى بها في 2010 بمسلسل "بعد السقوط"، وكان منتج العمل مرتبطا بصفاء سلطان بخطوبة، رغم أنه متزوج ولديه أولاد، مؤكدا أن علاقة صداقة تجمعه بالمنتج ويعرف عائلته وأبناءه شخصيا.

وأضاف أنه وخلال التصوير والعمل على المسلسل، كانت هناك مشاكل تحدث بين المنتج وبين صفاء، وفي كل مرة كان يطلب المنتج منه التدخل للإصلاح بينهما، بحكم صداقتهما.

وتابع أنّه بعد انتهاء المسلسل وقعت مشكلة كبيرة بين المنتج وصفاء سلطان؛ ما دفعها لرفض إعطائه أشرطة المسلسل، انتقاما منه، كونها كانت في منصب مديرة في الشركة، حيث منحها المنتج هذا المنصب لأنها خطيبته. وبسبب ذلك، اتصل به المنتج، طالبا منه أن يتدخل ويقنع الفنانة الأردنية بتسليم العمل، وهو ما حدث، لكنها رفضت إعطاءه الأشرطة.

ولفت وائل شرف إلى أنّ الأمر تطور، فاضطر هو والمخرج إلى طلب الشرطة لها، فهربت من منزلها، ورفضت تسليم الشرطة أشرطة المسلسل؛ الأمر الذي تسبب في النهاية بضرر للعمل، ولم يتمكن المنتج من تسويقه خارج سوريا، وعرض فقط على القناة السورية الفضائية.

وأكد الفنان السوري أن هذه المشكلة، هي أصل الخلاف، مستنكرا وصف الفنانة "سلطان" له في البرنامج بـ"عديم الوفاء"، متسائلا عن "الفضل الذي قدمته له، كي يكون عديم الوفاء".

وانتقد رفضها ارتباط اسمه بشركتها، مشددا على أن "الله هو الرازق"، ومشككا بمصدر أموال شركة الإنتاج الخاصة بالفنانة الأردنية، مشيرا إلى أنها بالتأكيد لم ترث أموال هذه الشركة من عائلتها، والتي تقدر بالملايين.

وأوضح الفنان وائل شرف أنه تكتم على الخلاف طوال هذه السنوات، إلا أن خروج صفاء سلطان بعد كل هذا الوقت للإساءة له علنا، دفعه للخروج وكشف القصة.