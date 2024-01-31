هل مُنع عادل إمام من الظهور الإعلامي؟

تداولت وسائل إعلام محلية، أنباء عن قيام عائلة الفنان المصري عادل إمام، بمنعه من الظهور الإعلامي خلال هذه الفترة.

وجاءت هذه الأنباء، بعد إعلان أسرته في وقت سابق أن "عادل إمام قرر أن يتفرغ لعائلته وأحفاده"، في إشارة إلى اعتزاله التمثيل.

وكشف نجل الفنان المصري، محمد إمام، حقيقة منع ظهور والده في الإعلام، وذلك في مقابلة على هامش حضوره حفل "جوي أوورد" في السعودية، حيث رد منفعلا: "ولا أي حاجة من دي.. ليه هنمنعوا يظهر؟".

وأكد أنّ "والده متواجد في المنزل، ويتلقى الزيارات بشكل طبيعي من قبل زملائه ومحبيه"، مشددا على أن والده قرر الاستراحة والتواجد إلى جوار أحفاده في المنزل.

وأوضح محمد إمام أن "والده يستمتع بحياته هذه الفترة، خاصة أنه قدم في مسيرته الفنية ما لم يقدمه أحد، لذا قرر الاستراحة والتواجد مع أحفاده".