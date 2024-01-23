يوتيوبر شهير يحقق أرباحا خيالية على "إكس" بفيديو واحد فقط (فيديو)

ويعتبر هذا الفيديو، هو الأول لـ"مستر بيست" على منصت "إكس"، والذي نشره في منتصف هذا الشهر، وقد عبر عن "ذهوله" من تحقيق كل هذا الربح من أول أسبوع.

وسبق أن رفض اليوتيوبر الشهير، والذي يعتبر أحد أكثر الشخصيات متابعة على "يوتيوب"، طلبا لإيلون ماسك بنشر مقاطع الفيديو الخاصة به على "إكس"، قبل أن يبدل رأيه.

وسبق أن قدرت مجلة "فوربس" في عام 2022، أرباح "مستر بيست" على يوتيوب بنحو 54 مليون دولار في العام، وهي تأتي من عائدات الإعلانات وصفقات الرعاية.