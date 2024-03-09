غسان مسعود يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس مشاركته للمرة الأولى في الدراما التركية

يواصل النجم السوري القدير غسان مسعود تصوير مشاهده في المسلسل التركي التاريخي الجديد "محمد سلطان الفتوحات" والذي بدأ عرضه عالميا منذ أيام قليلة، حيث تم عرض أول حلقتين من المسلسل.

ويحكي العمل الدرامي تاريخ الفتوحات الإسلامية التي قام بها سابع سلاطين الدولة العثمانية السلطان محمد الفاتح ومراحل مهمة من حياة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، الذي يُجسد مسعود دوره خلال الأحداث.

تواصلنا مع النجم السوري غسان مسعود المتواجد حاليا في تركيا من أجل استكمال تصوير مشاهده في هذا العمل التاريخي الكبير، والذي أكد في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، بأنّ تصوير المسلسل التركي مُستمر للصيف المقبل.

وأشار إلى طبيعة وظروف العمل بالدراما التركية، والتي وصفها بالمختلفة عن الدراما العربية في الأسلوب والتقنيات، وتابع: "أسلوب عمل الأتراك مختلف عن أسلوب عملنا في الدراما العربية؛ إذ إنهم يصورون حلقة بحلقة ويعرضونها، ومدة الحلقة تتراوح بين ساعة ونصف الساعة، حتى الساعتين وهذا مختلف تماما عن الدراما العربية؛ إذ لا يقومون بتصوير أعمالهم الدرامية بطريقتنا في الوطن العربي لـثلاثين أو خمسين حلقة ومن ثم يبدأ العرض، ولكن كل حلقة يتم تصويرها وعرضها وهكذا، فنحن مستمرون في التصوير حتى الصيف المقبل، هناك بعض المشاهد التي سيتم تصويرها حتى نهاية شهر رمضان الكريم، ومن بعدها نستكمل التصوير حتى أسابيع من الصيف المقبل".

ويتحدث مسعود داخل أحداث مسلسل "سلطان الفتوحات" باللغة العربية وليست التركية، حيث تم ذلك بناء على السيناريو المكتوب والذي تختلف فيه الحقبة الزمنية الخاصة بشخصيتي السلطان محمد الفاتح والصحابي أبي أيوب الأنصاري وبالاتفاق مع مخرج العمل التركي شفق بال من خلال جلسات العمل التي جمعت بينه وبين الفنان السوري.

وأكد مسعود على أن المخرج استجاب للكثير من الملاحظات التي تقبلها بكل ود للوصول لأفضل طريقة لتقديم الشخصية، مُعربا عن سعادته بهذه الخطوة المختلفة والجديدة للعمل والظهور بالدراما التركية.

والجدير بالذكر أن مسلسل "محمد سلطان الفتوحات" بطولة عدد من النجوم الأتراك من بينهم سيركان شاي أوغلو، تيومان كومبار اجباشي، إيسيلا أوموت، سليم بيرقدار، طوبي أونسال ونخبة من الممثلين الأتراك ومن إخراج شفق بال.

ويغيب مسعود في رمضان المقبل عن الحضور بالدراما السورية والعربية بعد سنوات من تقديم الأعمال التاريخية والمعاصرة الناجحة من بينها "الحلاج" و "عمر" و "إمرؤ القيس" و "بواب الريح" و ""مقابلة مع السيد آدم" والذي عُرض الجزء الثاني منه في موسم دراما رمضان 2023.