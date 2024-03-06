وفاة الكويتي محمد الشارخ مؤسس أول برنامج عربي على الكمبيوتر‎

توفي رجل الأعمال الكويتي، محمد الشارخ، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد مسيرة حافلة في مجال نقل اللغة العربية للحواسيب منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ونعت وسائل إعلام، وخبراء في مجال التقنية، ونخب ثقافية وعلمية عديدة، في الكويت والعالم العربي، الراحل الذي ارتبط اسمه ببرنامج "صخر" العربي الشهير على الأجيال القديمة من الحواسيب.

وكان البرنامج يقدم لمستخدمي الكمبيوتر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، العديد من الخدمات والمعلومات باللغة العربية.

أسس محمد الشارخ، شركة "صخر" لبرامج الحاسب عام 1982، وقد ضم برنامج صخر الذي أطلقته الشركة الناشئة، برامج ترجمة، وبرامج دينية بينها القرآن الكريم وكتب الحديث، وترجمتها للغة الإنجليزية، ثم برنامج التعرف الضوئي على الحروف العربية.

وبجانب تلك المحطة المهمة في حياة الشارخ، فقد كان له إسهامات كبيرة في مجال إثراء المحتوى العربي في شبكة الإنترنت، وبينها "أرشيف الشارخ" للمجلات الأدبية والثَّقافية العربية وتحميلها على شبكة الإنترنت، عام 2016.

كما أسس الراحل الشارخ مشروع "كتاب في جريدة"، عام 1997، بالتعاون مع منظمة "اليونيسكو"، وهو أحد المساهمين في تمويل "مركز دراسات الوحدة العربية"، و"المنظمة العربية للترجمة"، كما أنه أحد المساهمين في تأسيس "معهد العالم العربي" في باريس.

ولد الشارخ عام 1942، وحصل في نهاية رحلته الدراسية على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

وعمل الشارخ نائباً للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضواً في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس ورأَس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، كما عمل نائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب.