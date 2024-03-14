فادي صبيح يروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل تطور شخصيته في"ولاد بديعة"

يواظب الفنان السوري فادي صبيح على أن يكون علامة فارقة في كل ما يشتغل عليه، خاصةً عندما يحمل العمل طابعًا شعبيًّا، فتشعر أنه ابن تلك البيئة الشعبية، يتماهى مع شخصياتها لدرجة تنسى معها أنه يُمثِّل، وقد يتبادر إلى ذهنك أن ما تُشاهده ما هو إلا عمل تسجيلي.

هذا ما شاهدناه في الحلقات الأولى من مسلسل "ولاد بديعة" تأليف علي وجيه ويامن حجلي وإخراج رشا شربتجي، إذ يظهر صبيح في شخصية عارف الدبّاغ، الدمشقي العامل في مهنة دباغة الجلود، يتصارع مع زميله "أبو هديل" (حسين عباس) في السيطرة على السوق، وتشتعل بينهما منافسة شرسة ومناكفات طويلة الأمد، يشهد عليها "أبو الوفا" (تيسير إدريس) المغني المولع بمحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي.

وعلى صعيد آخر، نراه في الزمن الماضي من العمل الدرامي، الذي أنتجته شركة "بينتالينس"، أقنع بديعة (أمارات رزق) المرأة البسيطة التي تعيش في الشارع مع ابنتها الصغيرة بأنهما "عريس وعروسة" وأنجبت منه في السر توأمين شاهين وياسين، ونشاهد كيف صارا يطيعانه ويستثمرهما في تحقيق انتقاماته من "أبو هديل".