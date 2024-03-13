ولاد بديعة.. جاذبية درامية مكتملة الأركان

حبكة ذكية يقوم عليها مسلسل "ولاد بديعة" لمؤلفيه علي وجيه ويامن الحجلي؛ إذ إنهما لم يضعا المشاهدين مباشرةً أمام الصراعات وأسبابها، وإنما جعلا النقلات بين الزمنين الماضي والحاضر تتكفل بالكشف عن الشخصيات وتكوينها النفسي والاجتماعي، وإظهار انعكاساتها على سلوكياتهم ومحبتهم وكرههم لبعضهم.

العمل الذي أثار جدلاً منذ نشر البرومو الخاص به أثبت أن الكثافة الدرامية للأحداث وتشابكاتها، وللشخصيات ونوازعها ودوافعها لتحقيق أهدافها، قادرة على بناء دراما شعبية ذات طابع ملحمي جميل، ترتكز على تشبيك الجمهور بكل تفاصيله، وانتظارهم الدائم لما ستؤول إليه الأحداث.

حكاية تبدو في ظاهرها بسيطة عن ثلاثة إخوة من أم واحدة سكر (سلافة معمار) والتوأم ياسين وشاهين (يامن حجلي وسامر إسماعيل)، في صراعهم على الميراث مع أخيهم الرابع مختار (محمود نصر) من والدهم عارف الدباغ (فادي صبيح)، لكن القصة تتكشف شيئاً فشيئاً عن جدليات الفضيلة والرذيلة، العدالة والظلم، الوضوح والإضمار، مخبئةً في خباياها نوايا الانتقام المتأججة باستمرار.