مؤلف سوري يتهم صناع مسلسل "نظرة حب" بسرقة عمله
أثار منشور الشاعر والمؤلف السوري "بحر لاواديسا" على "فيسبوك" جدلاً كبيراً، خاصةً أنه اتهم فيه صناع مسلسل "نظرة حب" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بسرقة فكرته من مسلسله السابق الذي يحمل عنوان "باليت".
وكتب في منشوره: "مسلسل نظرة حب مسروق من مسلسل باليت Pallet (تأليف سيناريو وحوار بحر لاواديسا) بقصته التي تم التلاعب بها حسب ثقافة السارق، واسم وشخصية بحر التي تم تشويهها وبتر أقدام ثقافتها ورومنسيتها بالكامل للتهرب من الواقعة".
وشرح السيناريست السوري وجهة نظره من خلال برنامج أبواب؛ إذ قال لمحاوره عبد الرزاق البني: "أجسد في العمل أشياء شخصية أكثر منها درامية، فشخصية بحر التي تحمل اسمي تنتمي إليَّ، ومنذ اللحظة التي شاهدت فيه االبرومو انتابني شعور بأن هذا الشخص أنا، كوني شخصية مجسدة في مسلسلي باليت، وما أكد شكوكي أنني وضعت مقترح الفنان الجميل باسل خياط لأداء الشخصية، وهو من يؤديها الآن في مسلسل "قصة حب".
وأضاف: "في البداية تريَّثت قليلاً رغم إحساسي بأنني عرفت أفكار هذا العمل فوراً كطفل من أطفالي، إلى أن جاءني اتصال من أحد المخرجين في بيروت الذين تم إرسال نصي له عن طريق أحد الأصدقاء، فأرسل رسالة لي بأن هذا العمل مسروق؛ لذا لست الوحيد الذي قدم هذا الاتهام".
وأوضح لاوديسا، أن نص باليت كتبه في باريس بعد انتهائه من كتابة مسلسل سوبرانو، وأنه أرسله لعدد من المخرجين وشركات الإنتاج، وأولهم المخرج الليث حجو، وحينها قال لي: "العمل مليء بالصدف وهذا نقطة ضعف درامية فيه"، وأجبته أن الدراما تبنى على الصدفة، ومن المخرجين أيضاً المثنى صبح، ومحمد زهير رجب.
وعن تفاصيل شخصية بحر قال: "إنها شخصية رومانسية تربطه بالبحر علاقة عميقة، وهذه الحالة تجذب النساء، لذلك فإنه قادر على جذب أي أنثى، وفي نصي الأساسي لدى تلك الشخصية ثقافة نيتشوية في الحياة، وله نظرة مختلفة للحب باعتباره حالة ولو كانت لعدة ساعات فقط، أما في نظرة حب فأُخذت شخصية بحر إلى مكان مختلف، ويمكنني القول إنها شُوِّهَتْ".
وأضاف الكاتب السوري: "التشابه واضح في الخطوط الدرامية، لكن هناك فرق بين التخاطر والتطاول، فإن كان هناك تخاطر سأعتذر علناً، أما في حاول التطاول فسأتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقي".
"التأليف جاء أونلاين"
من جهته، كتب السيناريست والممثل السوري رافي وهبي عبر صفحته الخاصة بما يشبه الدفاع مشددا على أن تأليف "نظرة حب" تم من خلال ورشة RLBW للكتابة الإبداعية، وتضم إلى جانبه من سوريا ولبنان (لمى الأحمد، وجابر بكر، ويارا وهبي، ونينار حسن، ومجد صغير، وفاطمة مرتضى، وعلاء أبو فراج، وسوزان حمود، ووسام ونوس)".
وتابع: "عملنا أونلاين على تطوير نص الحكاية، وملف الشخصيات، وبناء الهيكل الدرامي، ومعالجة الأحداث، وإعداد السيناريو والحوار في جلسات مناقشة وعصف ذهني طويلة مرهقة، وشائكة، وممتعة، ومفيدة".
وأضاف: "اختبرنا لما يقارب الثمانية أشهر صعوبة التفكير الإبداعي الجماعي وتعقيدات الكتابة المشتركة، وكذلك متعتها، وأهمية البحث والمداولة، ودورهما الفعال في إغناء الصيغة المقترحة، وتنويع مستوياتها، حيث انصبت جهود الجميع على تقديم عمل اجتماعي عاطفي مشوق ترفيهي ومعاصر، يجمع المكونين السوري واللبناني من خلال قصة حب مستحيل، ضمن إطار واقعي ومعالجة موضوعية تحاول تقديم حكاية افتراضية، وفقاً للظروف الواقعية التي يعيشها قطباها كأفراد ومجتمعات".
يُذكر أن نظرة حب من إنتاج شركة إيبلا للمنتج هلال أرنؤوط، وأخرجه حسام علي، وهو من بطولة باسل خياط، وكارمن بصيبص، إلى جانب الممثلين: آمال سعد الدين، وهبة نور، وجفرا يونس، وجمال العلي، وسارة بركة، وطيف إبراهيم، ومازن عباس، وبيير داغر، وميشيل حوراني، ورندة كعدي، وسعيد سرحان.