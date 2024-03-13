مؤلف سوري يتهم صناع مسلسل "نظرة حب" بسرقة عمله

أثار منشور الشاعر والمؤلف السوري "بحر لاواديسا" على "فيسبوك" جدلاً كبيراً، خاصةً أنه اتهم فيه صناع مسلسل "نظرة حب" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بسرقة فكرته من مسلسله السابق الذي يحمل عنوان "باليت".

وكتب في منشوره: "مسلسل نظرة حب مسروق من مسلسل باليت Pallet (تأليف سيناريو وحوار بحر لاواديسا) بقصته التي تم التلاعب بها حسب ثقافة السارق، واسم وشخصية بحر التي تم تشويهها وبتر أقدام ثقافتها ورومنسيتها بالكامل للتهرب من الواقعة".

وشرح السيناريست السوري وجهة نظره من خلال برنامج أبواب؛ إذ قال لمحاوره عبد الرزاق البني: "أجسد في العمل أشياء شخصية أكثر منها درامية، فشخصية بحر التي تحمل اسمي تنتمي إليَّ، ومنذ اللحظة التي شاهدت فيه االبرومو انتابني شعور بأن هذا الشخص أنا، كوني شخصية مجسدة في مسلسلي باليت، وما أكد شكوكي أنني وضعت مقترح الفنان الجميل باسل خياط لأداء الشخصية، وهو من يؤديها الآن في مسلسل "قصة حب".

وأضاف: "في البداية تريَّثت قليلاً رغم إحساسي بأنني عرفت أفكار هذا العمل فوراً كطفل من أطفالي، إلى أن جاءني اتصال من أحد المخرجين في بيروت الذين تم إرسال نصي له عن طريق أحد الأصدقاء، فأرسل رسالة لي بأن هذا العمل مسروق؛ لذا لست الوحيد الذي قدم هذا الاتهام".