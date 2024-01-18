منشور غامض لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها

بدوره، كشف الناقد الفني طارق الشناوي أن "ياسمين" هي من طلبت الطلاق، مضيفًا: "المتابع للحكاية يقول إنه كان في إصرار من ياسمين على الطلاق، وعلى الجانب الآخر العوضي كان يحاول ثنيها عن هذا القرار".

وتابع خلال مداخلة في برنامج "٩٠ دقيقة": "الدليل إنه في عيد ميلادها كان غير متواجد، ولما بعث لها تهنئة كان ردها إعلان الانفصال، وبعدها اضطُر هو أيضًا أن يعلن على صفحته".

وأضاف: "واضح أن أحمد، حتى اللحظة الأخيرة، كان يحاول، على الأقل، وقف الإعلان عن الطلاق لو وقع، وبعدها ممكن أن يرجعا لبعضهما، لكن ياسمين استخدمت كلمة رسمي في إعلانها، وكلمة رسمي تُوضع بين قوسين".

واستطرد الشناوي: "ياسمين عبدالعزيز لم تحضر العرض الخاص للإسكندراني، ولم أحادثها هاتفيًا بشأن هذا الأمر، وممكن يكون هذا بداية الخلافات وهذا أحد التفسيرات".

وكانت أنباء متداولة عبر حسابات إخبارية قد كشفت أن ياسمين عبدالعزيز انفصلت عن أحمد العوضي بسبب خيانته لها مع فنانة تشاركه دور البطولة في فيلمه الحالي "الإسكندراني".

ووفق الأنباء المتداولة، فإن ياسمين علمت في يوم عيد ميلادها، الذي صادف يوم الإثنين، أن أحمد العوضي تزوّج "عرفيًا" من الفنانة المعنية، والمشهورة بعلاقاتها المتعددة.

وبحسب المعلومات، فإن مقطع فيديو وصل إلى الفنانة المصرية، يوم الثلاثاء، يوثّق خيانة أحمد العوضي لها مع الفنانة المعنية.