إثر وفاة طارق عبدالعزيز.. تأجيل عرض "وبقينا اتنين"

أعلن القائمون على المسلسل المصري "وبقينا اتنين"، تأجيل عرض العمل إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري بعدما كان من المقرر عرضه، يوم غد الأحد.

وجاء قرار صناع المسلسل، إثر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بشكل مفاجئ خلال تصوير أحد مشاهد "وبقينا اتنين"، والذي كان أحد أبطاله وآخر أدواره.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكدت أماني التونسي، مؤلفة المسلسل، تأجيل أولى حلقات "وبقينا اتنين"، مبينة أنها تعكف على كتابة بقية الحلقات وتعديل السيناريو بعد وفاة طارق عبدالعزيز.

وفي ذات السياق، امتنع فريق عمل المسلسل، وهو من بطولة شريف منير ورانيا يوسف، من استكمال التصوير في نفس الفيلا، الذي توفي فيها الفنان "عبدالعزيز".

وطالب أبطال المسلسل بتغيير مكان التصوير، بسبب الحزن الذي خيّم فيه.

وتوفي الفنان طارق عبدالعزيز يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير "وبقينا اتنين"، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشف مصدر، تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان المصري، مشيرا إلى أن الفنان طارق عبدالعزيز، سقط خلال تصوير أحد مشاهده، وأصابته تشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، ليتم نقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.