إيلون ماسك يوثق قيام روبوت بطوي قميص (فيديو)

وكما أشار تقرير في مجلة "فوربس"، ألقى المشاهدون نظرة خاطفة صغيرة من وراء الكواليس، وحوالي مرتين أو ثلاث مرات في الفيديو، يمكن للمرء أن يرى شيئاً يتحرك في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة. يبدو أن أحد المهندسين كان يتمشى خارج الشاشة، ويقدم للروبوت بعض النصائح حول تصميم الحركة الخاصة به.

أثار الفيديو إعجاب العديد من المستخدمين وانبهروا بـ"روبوت تسلا" المبتكر الذي يشبه الإنسان، وأشاد به البعض باعتباره خطوة إستراتيجية، وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "رائع. إنه مثير للدهشة! لا يمكن تمييز حركات الذراع واليد تقريباً عن حركات البشر"، وفي تعليق مرح، قال مستخدم آخر: "كانت أمي قد أخذت مكانها بالفعل وقالت: بطيء جداً، سأفعل ذلك. يجب علي دائماً أن أفعل كل شيء هنا".

وفي الشهر الماضي، شارك ماسك مقطع فيديو شوهد فيه روبوت يشبه الإنسان وهو يؤدي مهام بشرية مثل المشي والرقص وغلي البيض.