علاء قدوحة.. فنان فلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي بـ"الكوميديا"
لقي الفنان والإعلامي الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته، مصرعهم اليوم الثلاثاء، بعد استهداف منزلهم في قصف إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة.
وأوضحت مصادر صحية محلية أن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة قدوحة في مخيم النصيرات، وأن الفنان قدوحة وجميع أفراد عائلته قد لقوا حتفهم.
واشتُهر علاء قدوحة كفنان كوميدي ساخر، إذ أصبح واحدًا من أبرز مشاهير غزة على منصة "تيك توك"، إذ لمع اسمه، خاصة، بعد تداول مقطع فيديو له يعود إلى مايو/أيار من العام الماضي، وهو يقوم بتقليد شخصية "الجنرال موشي" الإسرائيلي.
وحصد فيديو "الجنرال موشي"، وهو يتحدث عن غراب أسقط علم إسرائيل، تفاعلًا واسعًا حتى وصل إلى وسائل إعلام غربية، بعد أن شكك كثيرون بأن الحديث للجنرال موشي بالفعل، قبل أن يتبين من خلال فريق تقصي أن الفيديو تمثيلي ساخر ويعود للفنان علاء قدوحة.
وللفنان قدوحة قناة أيضًا على "يوتيوب"، ويعرّف نفسه عليها بأنه "فنان متعدد المواهب"، ونشر من خلالها عددًا من مقاطع الفيديو الحديثة نسبيًّا، إذ يعود أقدمها إلى قبل عام فقط، وتسلط الضوء جميعها على معاناة الفلسطينيين.
وترك رسالة من خلال قناته على "يوتيوب" وعن هدف إطلاقها، قائلًا: "إيصال رسالة شعبنا الفلسطيني إلى العالم أجمع، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة حتى يعرف العالم فلسطين وقضيتنا العادلة".
وكان آخر فيديو للفنان الراحل على قناته في "يوتيوب" قبل خمسة أشهر من الآن، أي قبل وقت قليل من بدء حرب غزة.
ونشط قدوحة كذلك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لكن إدارة المنصة قامت بحذف حسابه، لأسباب لم يتم الكشف عنها.
كما لفت الفنان الفلسطيني الأنظار كذلك في مجال الغناء الساخر والناقد، الذي استثمره لتسليط الضوء على الأوضاع في فلسطين، ومن أبرز أغانيه "نهاية عام 2021".
وشارك الفنان علاء قدوحة إلى جانب نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي والغناء في التمثيل بأعمال درامية فلسطينية.