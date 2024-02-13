علاء قدوحة.. فنان فلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي بـ"الكوميديا"

لقي الفنان والإعلامي الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته، مصرعهم اليوم الثلاثاء، بعد استهداف منزلهم في قصف إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر صحية محلية أن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة قدوحة في مخيم النصيرات، وأن الفنان قدوحة وجميع أفراد عائلته قد لقوا حتفهم.

واشتُهر علاء قدوحة كفنان كوميدي ساخر، إذ أصبح واحدًا من أبرز مشاهير غزة على منصة "تيك توك"، إذ لمع اسمه، خاصة، بعد تداول مقطع فيديو له يعود إلى مايو/أيار من العام الماضي، وهو يقوم بتقليد شخصية "الجنرال موشي" الإسرائيلي.

وحصد فيديو "الجنرال موشي"، وهو يتحدث عن غراب أسقط علم إسرائيل، تفاعلًا واسعًا حتى وصل إلى وسائل إعلام غربية، بعد أن شكك كثيرون بأن الحديث للجنرال موشي بالفعل، قبل أن يتبين من خلال فريق تقصي أن الفيديو تمثيلي ساخر ويعود للفنان علاء قدوحة.