نقل حلمي بكر إلى العناية المركزة بعد تدهور صحته

نُقل الموسيقار المصري حلمي بكر، اليوم الجمعة، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وكشفت سماح القرشي زوجة حلمي بكر لـ "إرم نيوز" أن وضعه الصحي تدهور بشكل كبير خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفعهم لنقله إلى المستشفى، إذ قرر الأطباء نقله فورا للرعاية المركزة.

وطالبت زوجة حلمي بكر الجمهور بالدعاء له لتمر هذه الأزمة بسلام، لافتة إلى أنه يعاني من مشاكل بالقلب.

وتصدّر اسم حلمي بكر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب اتهام نجله هشام لزوجة والده سماح القرشي، باختطافه وتعذيبه رغم مرضه، مشيرًا إلى أنه يعيش في أمريكا، وتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عمه يخبره بأن والده يعيش حالة صعبة بسبب زوجته.

ومن جانبها، ردَّت سماح القرشي زوجة حلمي بكر على اتهامات نجله، مؤكدة أن زوجها يتواجد برفقتها هي وابنته في المنزل، وإخوته حضروا لزيارته، الأسبوع الماضي، في محافظة الشرقية، وحاولوا العودة به إلى القاهرة لكنه رفض بشدة، كما رفض أثناء تواجده في القاهرة الذهاب إلى المستشفى.

وأشارت في المداخلة التلفزيونية ذاتها أنها اصطحبت زوجها إلى محافظة الشرقية من أجل رعايته، ومساعدة أسرتها لها في رعايته نظرًا لمرضه، متهمة هشام بكر بعدم الاهتمام بوالده.