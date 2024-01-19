نواف العلي لـ"إرم نيوز": لهذه الأسباب نجح مسلسل "الدولة العميقة"
تطرق الفنان الكويتي نواف العلي في حوار مع "إرم نيوز" إلى مشاركته في العمل الدرامي "الدولة العميقة"، والذي حقق نجاحا مع انطلاق عرضه على منصة "نتفلكس"، وتصدر الـ"ترند" في دول الخليج.
كيف ترى نجاح مسلسل الدولة العميقة بعد عرضه على "نتفليكس"؟
يعود نجاح المسلسل إلى عدة أسباب، أبرزها أنه متكامل في عناصره ويضم مجموعة كبيرة من نجوم مهمّين في الساحة الخليجية والعربية، كما أنّ النص جريء، ومن إخراج المخرج سعيد الماروق، الذي تمكن من إيصال هذا العمل للمشاهد بشكل مغاير عن المعتاد.
كيف تم ترشيحك واستعدادك لدورك في مسلسل "الدولة العميقة"؟
تم ترشيحي من قبل الصديقة العزيزة فاطمة الجدي، بينما فترة الاستعداد كانت شبه صغيرة، ولكن الحمد لله توفقت بأداء الدور البسيط، والحمد لله أنّ الأثر كان واضحًا.
ما رأيك بتصدر المسلسل لـ"الترند" في دول الخليج؟
لم يكن شيئا غريبًا، خصوصا أننا أثناء التصوير لمسنا التعب والحرص والجهد الكبير الذي قمنا به؛ كي يخرج العمل بهذا الشكل.
ما هي أعمالك المقبلة؟
"القادم أجمل إن شاء الله"، ولكن لا يمكنني الكشف عن ذلك الآن، فأنا حاليًّا في مرحلة القراءة لأحد الأعمال، ولم أستقر على اختيار الدور حتى اللحظة.
ما رأيك في نجاح الأعمال الدرامية التي تعرض على المنصات الرقمية؟
أعمال الموسم اللي تتكون من 8 إلى 12 حلقة تكون القصص فيها ملمومة ومحبوكة؛ والأحداث سريعة ومدة التصوير قليلة؛ لذا تحقق نجاحًا كبيرًا.