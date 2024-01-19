نواف العلي لـ"إرم نيوز": لهذه الأسباب نجح مسلسل "الدولة العميقة"

يعود نجاح المسلسل إلى عدة أسباب، أبرزها أنه متكامل في عناصره ويضم مجموعة كبيرة من نجوم مهمّين في الساحة الخليجية والعربية، كما أنّ النص جريء، ومن إخراج المخرج سعيد الماروق، الذي تمكن من إيصال هذا العمل للمشاهد بشكل مغاير عن المعتاد.