طلاق الممثلة ناتالي بورتمان

انفصلت ممثلة هوليوود ناتالي بورتمان عن مصمم الرقصات الفرنسي بنجامان ميلبييه، بعد زواج استمر نحو 12 عاماً، على ما أفيد الجمعة.

وأوضح مصدر قريب من الممثلة لوكالة فرانس برس، أن إجراءات الطلاق بين بورتمان وميلبييه المتزوجين منذ 2012 أُنجِزَت الشهر الفائت. وللزوجين طفلان هما ألف وأماليا.

ويأتي هذا الطلاق بعد أنباء نشرتها الصحف الشعبية في الربيع الفائت عن علاقة عاطفية أخرى لميلبييه.

ونالت ناتالي بورتمان (42 عاماً) جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بلاك سوان" Black Swan عام 2010، وتعرفت على ميلبييه خلال تصويره.

ومن أهمّ أدوارها الأخرى تجسيدها شخصية زوجة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي في فيلم "جاكي" عام 2016.

أما أبرز محطات مسيرة الراقص ومصمم الرقصات ميلبييه، فكانت تولّيه بين عامي 2014 و2016 منصب مدير قسم الرقص في أوبرا باريس.