مصدر: فادي إبراهيم يصارع مرض السكري والكلى‎

كشف جهاد الأطرش، نقيب الفنانين اللبنانيين السابق، مستجدات الحالة الصحية لمواطنه الفنان فادي إبراهيم، مشيرا إلى أنه يعاني من السكري والكلى.

وأضاف الأطرش، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "مضاعفات السكري تتفاقم، وهذا أكثر ما يؤلم فادي إبراهيم في الوقت الحاضر، فضلا عن غسيل الكليتين الذي يجري على قدم وساق، والوضع غير مستقر".

وأشار الفنان السوري إلى أنه "رغم ما يعاني فادي إبراهيم من ألم إلا أنه يتمتع بحالة نفسية جيدة، والابتسامة لا تفارق وجهه، ويستقبل الزوار بابتسامة عريضة".

وكان الفنان الأطرش قد نفى الأنباء المتداولة حول دخول فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، لافتًا إلى أنّ "فادي" منزعج كثيرًا من الشائعات التي تثار حول حالته الصحية.

وقال "الأطرش" إن المعلومات عن الوضع الصحي لـ "فادي إبراهيم" تتلخص في أنه يخضع منذ فترة لغسيل الكليتين، مشيرًا إلى أنه، منذ شهر تقريبًا، بُترت قدمه اليسرى تحت الركبة بقليل، كما بُتر إصبعان من يده اليمنى، لافتًا إلى أن قدمه الأخرى مهددة أيضًا بالبتر، ومن الممكن بتر جزء صغير من القدم، على حد قوله.

وأضاف الأطرش، لـ"إرم نيوز": "الأحاديث المغلوطة التي لا تستند إلى وقائع أزعجت فادي إبراهيم إلى حد بعيد، ومنها أنه في حالة خطرة، أو أنه في العناية الفائقة، وأمور من هذا القبيل، لأنه رغم كل ما أصابه هو متماسك، ويحمد الله على ما هو عليه".

يذكر أن الفنان فادي إبراهيم تعرّض، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إلى أزمة صحية، نتيجة إصابته بمرض السكري، ونقل على إثرها للمستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية، ويُضطر الأطباء إلى بتر ساقه اليسرى، فضلًا عن تأزم وضع الكلى.