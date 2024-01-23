حسين مال الله: سننافس العالمية إذا وصلت أعمالنا لمستوى "الدولة العميقة"

تحدث الفنان الكويتي حسين مال الله، عن أعماله المقبلة ودوره في المسلسل الدرامي الكويتي «الدولة العميقة»، والذي عرض على منصة «نتفلكس» العالمية، ولاقى نجاحًا كبيرًا وتصدر أعلى نسب مشاهدة أثناء عرضه.

وتطرق مال الله، من خلال حواره مع «إرم نيوز» إلى كواليس العمل، وهموم الفن الخليجي: