حسين مال الله: سننافس العالمية إذا وصلت أعمالنا لمستوى "الدولة العميقة"
تحدث الفنان الكويتي حسين مال الله، عن أعماله المقبلة ودوره في المسلسل الدرامي الكويتي «الدولة العميقة»، والذي عرض على منصة «نتفلكس» العالمية، ولاقى نجاحًا كبيرًا وتصدر أعلى نسب مشاهدة أثناء عرضه.
وتطرق مال الله، من خلال حواره مع «إرم نيوز» إلى كواليس العمل، وهموم الفن الخليجي:
كيف تم اختيارك لشخصيتك في مسلسل "الدولة العميقة"؟
يعود الفضل في اختياري للمشاركة في المسلسل إلى فاطمة الجدي من قبل شركة «قطية»، والشركة تتولى أيضا إدارة أعمالي ولها كل الشكر أنها قامت بترشيحي والحمد لله أنه تم اختياري لهذا الدور.
هل ترددت في تقديم شخصيتك في مسلسل "الدولة العميقة"، الذي يناقش قضايا سياسية؟
على العكس تماما، مجرد أن تم طرح الفكرة وافقت فورا، فقد جذبتني أحداث المسلسل والسيناريو، خاصة وجود المخرج سعيد الماروق، والذي كان لي الشرف في العمل معه، واكتساب الخبرة منه، بالإضافة إلى النص الذي كتبه الكاتب المميز فيصل البلوشي، وأيضا وجود هذا الكم من نجوم العمل الكويتيين وفنانين من دولة كوبا.
هل نجح مسلسل "الدولة العميقة" بسبب عرضه على منصة رقمية؟
نعم بالطبع، فنحن بزمن المنصات وهي الأكثر مشاهدة وهي الأقوى باستقطاب الشباب والوصول إلى جميع دول العالم بطريقة أسرع.
ما الذي تفتقده الدراما الخليجية ووُجد في "الدولة العميقة"؟
الذي يشاهد مسلسل "الدولة العميقة"، سيعلم الفرق بينه وبين كل المسلسلات التي أنتجت، تنقصنا إمكانيات، ولو فعلت كل شركة مثلما فعلت منصة «شاشا» سننافس العالمية، خصوصا نحن في الكويت كنا سباقين بالفن، عندنا أعمال فنية عالمية من السبعينيات ونافسنا في مهرجانات عالمية.
ما الذي تحتاجه الدراما الخليجية مستقبلا؟
نحن في زمن السوشيال ميديا والأعمال التي تنتج فيها الخير ونحتاج إلى أكثر توعية وتنوع نحتاج أن نتكلم عن مواضيع تخص الشباب ومشاكلهم والتركيز أكثر عليها، لأن المواضيع التاريخية مهمة أيضا، لأنها عبارة عن توثيق للأحداث التي لم يعاصرها جيلنا.
هل الدراما تصل لفئة معينة من الجمهور؟
الدراما أصبحت تصل لكل الأعمار والدليل أنّ المشاهدات تزيد والفكرة أصبحت تصل أكثر وأكثر.
بعد نجاح "الدولة العميقة"، ما الأعمال التي تعمل عليها حاليا؟
حتى الآن في مرحلة القراءة ودراسة العروض والأدوار والتقييم، وإن شاء الله قريبا نكون في مرحلة الاختيار.