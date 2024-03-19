القبض على طبيبين إسرائيليين تعمدا تلقيح نساء بـ"بويضات مريضة"

ألقي القبض على طبيبين إسرائيليين كبيرين، للاشتباه في قيامهما بوضع أجنة تم تخصيبها، عن علم، ببويضات مصابة بمرض وراثي خطير، في أرحام مريضات إسرائيليات.

ووفق صحيفة "هآرتس"، تحقق الشرطة مع الاثنين، وهما بروفيسور في الطب النسائي يملك عيادة خاصة، ومدير مختبر في مستشفى معروف، للاشتباه بتلقيهما رشى، إضافة إلى أفعال من شأنها نشر الأمراض ومخالفات خطيرة أخرى.

وقد تم التحقيق مع المشتبه فيهما، وأطلقت محكمة الصلح سراحهما وأحالتهما إلى الإقامة الجبرية حتى يوم الخميس، وحظرت نشر اسميهما.

ويُزعم أن الطبيبين قاما باستخراج بويضات من نساء يعانين من مرض الهيموفيليا، وزرع أجنة مصابة بعيوب وراثية في أجساد المريضات الإسرائيليات عن قصد. وأخذت الشرطة إفادات أربع نساء عانين من العلاج. وكانت إحداهن ولدت جنينًا ميتًا في مرحلة متأخرة من الحمل، بينما أنجبت أخرى طفلًا مصابًا بالهيموفيليا.

المشتبه فيهما شخصيتان معروفتان وكبيرتان في مجال التلقيح الصناعي. أحدهما مدير مختبر في إحدى وحدات التلقيح الصناعي في إسرائيل، كما إنه يشارك في عمل خاص آخر كمستشار في عيادة خاصة في وسط إسرائيل. تأسست هذه العيادة منذ نحو 15 عامًا من قبل المشتبه فيه الثاني، وهو بروفيسور بارز في مجال الإخصاب، مع بروفيسور آخر معروف.