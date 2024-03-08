"إطلالة النيزك" لجورجينا في الرياض تحظى بإعجاب الصحافة البرتغالية (صور)

دائما ما تهتم الصحف البرتغالية بشريكة النجم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، والتي ظهرت مؤخرا بحفل ترويج لأحد العطور في العاصمة السعودية الرياض، والتي ظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه حفل زفافها على كريستيانو رونالدو، حيث ارتدت فستانا أسود، وحلت برموش وصفت باسم "النيزك".

ويعلم الكثير أنه عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات، لدى جورجينا رودريغيز، فإنها تختار دائمًا العناصر الفاخرة، سواء كانت ترتدي ملابس رياضية أو فستانًا بسيطا من حيث الألوان، مثل الذي ارتدته مؤخرًا، لكن لم يكن الفستان أو الأكسسوارات هي التي لفتت انتباه الصحف، بل كان المكياج الذي قام به الماكيير سيرجيو أنطون دي لاس نيفيس.