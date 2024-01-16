مصدر لـ"إرم نيوز": ياسمين عبدالعزيز لم تنفصل عن أحمد العوضي لـ"زواجه عرفيا"

نفى مصدر مقرب من الفنانين المصريين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي طلاقهما؛ بسبب ما أشيع عن خيانة "العوضي" لياسمين وزواجه عرفيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن ما أشيع "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وكانت أنباء متداولة في حسابات إخبارية قد كشفت أن ياسمين عبدالعزيز انفصلت عن أحمد العوضي بسبب خيانته لها مع فنانة تشاركه دور البطولة في فيلمه الحالي "الإسكندراني".

ووفق الأنباء المتداولة، فإن ياسمين علمت في يوم عيد ميلادها، الذي صادف أمس الإثنين، أن أحمد العوضي تزوج "عرفيا" من الفنانة المعنية، والمشهورة بعلاقاتها المتعددة.