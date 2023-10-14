الممثل مايكل كين يعلن اعتزاله

أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عامًا، مختتمًا مسيرته التمثيلية التي دامت 70 عامًا بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم "ذي غريت إسكيبر".

وشارك كين في 160 فيلمًا، من بينها: "سلوث" و"إنترستيلر" و"باتمان".

ونال 6 ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم "هانا أند هير سيسترز" للمخرج وودي آلن، العام 1986، والثاني عن فيلم "ذي سايدر هاوس رولز" العام 2000.

وقال كين في حديث إلى إذاعة "بي بي سي راديو 4": "أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسنًا، أنا معتزل الآن".

وتابع: "قلت لنفسي إنني شاركت حديثًا في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة.. ماذا سأفعل تاليًا، وهل سأستطيع تقديم الأفضل"؟.

وأضاف الأيقونة البريطانية أنّ "الأدوار الوحيدة التي من الممكن إسنادها إليّ حاليًا هي لرجال يبلغون 90 عامًا أو ربما 85 عامًا"، مضيفًا: "لن تكون هذه الأدوار رئيسة، إذ ليس هناك من ممثلين رئيسين في سن التسعين، بل ثمة شباب وشابات جذابون، لذا قلت لنفسي من الأفضل أن أنسحب".

ولد موريس جوزف ميكلوايت، وعرف شهرته باسم مايكل كين، في 14 آذار/مارس 1933 في جنوب لندن لعائلة فقيرة.

ونال لقب فارس من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في العام 2000.