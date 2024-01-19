معاقبة المغني نام والمشهورة سيو بالسجن بسبب المخدرات

قضت محكمة في سيئول، اليوم الخميس، بسجن المغني نام تيه-هيون ونجمة برنامج الواقع التلفزيوني سيو مين- جيه، مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة شراء وتعاطي المخدرات بصورة غير قانونية.

ووفق وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية (يونهاب)، وجهت الاتهامات إلى المغني نام، البالغ من العمر 30 عامًا، وسيو البالغة من العمر 31 عامًا، بعد ادعاءات قيامهما بشراء 0.5 غرام من الميثامفيتامين عبر تيليغرام، وتعاطيه معًا، في أغسطس/ آب 2022. كما وُجهت إلى نام تهمة استخدام 0.2 غرام من المخدر وحده، في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا بعد بلاغ من متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور على "إنستغرام"، قالت فيه سيو إن "المغني نام كان يتعاطى المخدر، وأن الحقنة المستخدمة للتعاطي كانت في غرفتها أو في خزانة شركة".

لكن نجمة برامج الواقع سيو قامت بحذف منشورها هذا لاحقًا.

وحكمت محكمة سيئول على نام بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وعلى سيو بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وقالت المحكمة: "المتهمان، باعتبار أحدهما مغنيًا مشهورًا والأخرى شخصية مؤثرة، ويتمتعان بإمكانية التأثير الكبير على العديد من المعجبين أو الجمهور، قد ارتكبا جريمة يمكن أن تؤثر سلبًا على المجتمع".