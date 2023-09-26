زوجة بروس ويليس: من الصعب معرفة ما إذا كان يفهم تشخيصه بالخرف

كشفت إيما هيمينغ، زوجة بروس ويليس، عن آخر تطورات الوضع الصحي للممثل الأمريكي.

وقالت "هيمينغ" في مقابة جديدة، إنه من "الصعب" معرفة ما إذا كان زوجها على علم بإصابته بالخرف.

وفي مارس / آذار 2022، أعلن ويليس اعتزاله التمثيل بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية. وأعلنت عائلته منذ ذلك الحين أن حالة الممثل تطورت إلى الخرف الجبهي الصدغي.

وأضافت في برنامج "توداي" مع الإعلامية هدى قطب: "ما أتعلمه هو أن الخرف صعب. إنه صعب على الشخص الذي يتم تشخيصه به، وصعب أيضًا على الأسرة. وهذا لا يختلف بالنسبة لبروس أو أنا أو ابنتينا. وعندما يقولون أن هذا (مرض عائلي)، فهو كذلك بالفعل".