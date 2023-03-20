كيف بدا بروس ويليس في أحدث ظهور منذ إصابته بالخرف؟
فاجأت الممثلة الأمريكية ديمي مور معجبيها ومحبي بروس ويليس بمشاركتها حفل عيد ميلاده وظهوره الأول منذ إعلان إصابته بالخرف.
وشاركت مور يوم الأحد فيديو عبر حسابها على إنستغرام، يظهر فيه زوجها السابق ويليس برفقتها وعائلته احتفالا بيوم ميلاده الـ 68، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وبدا ويليس سعيدا في الفيديو العفوي، إذ اجتمع مع بناته وزوجته الحالية إيما هيمنغ وطليقته مور بجانب أفراد آخرين من عائلته، في المطبخ، وفاجأوه بالفيديو والكعكة، وشارك ويليس غناء أغنية بالمناسبة.
ووجهت مور كلمات مؤثرة لويليس، وقالت في منشورها: "عيد ميلاد سعيد، نحن سعداء للغاية للاحتفال بعيد ميلادك اليوم، أحبك وأحب عائلتنا"، كما أنهت منشورها برسالة للمتابعين، وقالت: "شكرا لجميعكم على حبكم وتمنياتكم الدافئة".
ولقي الفيديو تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين، أبرزهم الممثلة سلمى بلير التي عايدت نجم سلسلة أفلام "داي هارد"، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأفضل بروس على الإطلاق، أقدم لكم كل الحب".
ويأتي هذا الفيديو بعدما شاركت هيمنغ زوجة ويليس منشورًا مؤثرًا، في وقت سابق من يوم الأحد، حول رعاية شخص مصاب بالخرف.
وقالت في فيديو قصير: "في بعض الأحيان في حياتنا علينا أن نتماسك ونفعل المطلوب، وهذا هو ما أفعله، لكن هناك لحظات أشعر فيها بالحزن والأسى كل يوم، واليوم هذا هو شعوري المسيطر حقا في عيد ميلاده".
ويعد هذا هو الظهور الأول لويليس منذ إعلان عائلته الشهر الماضي تشخيصه رسميا بمرض "الخرف الجبهي الصدغي"، الذي يسبب اضطرابات في الكلام والسلوك ويؤثر أيضا على الشخصية واللغة.
يذكر أن ويليس تزوج من هيمنغ في عام 2009، وأنجبا ابنتين مايبل وإيفلين، ويحظى حتى الآن بعلاقة صداقة طيبة مع ديمي مور بعد انفصالهما في عام 2000، ولديه منها 3 بنات.