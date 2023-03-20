كيف بدا بروس ويليس في أحدث ظهور منذ إصابته بالخرف؟

فاجأت الممثلة الأمريكية ديمي مور معجبيها ومحبي بروس ويليس بمشاركتها حفل عيد ميلاده وظهوره الأول منذ إعلان إصابته بالخرف.

وشاركت مور يوم الأحد فيديو عبر حسابها على إنستغرام، يظهر فيه زوجها السابق ويليس برفقتها وعائلته احتفالا بيوم ميلاده الـ 68، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبدا ويليس سعيدا في الفيديو العفوي، إذ اجتمع مع بناته وزوجته الحالية إيما هيمنغ وطليقته مور بجانب أفراد آخرين من عائلته، في المطبخ، وفاجأوه بالفيديو والكعكة، وشارك ويليس غناء أغنية بالمناسبة.

ووجهت مور كلمات مؤثرة لويليس، وقالت في منشورها: "عيد ميلاد سعيد، نحن سعداء للغاية للاحتفال بعيد ميلادك اليوم، أحبك وأحب عائلتنا"، كما أنهت منشورها برسالة للمتابعين، وقالت: "شكرا لجميعكم على حبكم وتمنياتكم الدافئة".