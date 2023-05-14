إقبال "تاريخي" على التصويت في الانتخابات العامة التركية

أظهرت المعطيات الأولية في تركيا نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت اليوم الأحد، حيث وصلت إلى نسبة قاربت 90%

وبحسب وكالة "الأناضول" الحكومية، فإن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 88.19%، بينما وصلت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية إلى 85.72%.

ولاتزال هذه البيانات أولية إلى أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية من طرف الهيئة العليا للانتخابات التركية.