إقبال "تاريخي" على التصويت في الانتخابات العامة التركية
أظهرت المعطيات الأولية في تركيا نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت اليوم الأحد، حيث وصلت إلى نسبة قاربت 90%
وبحسب وكالة "الأناضول" الحكومية، فإن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 88.19%، بينما وصلت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية إلى 85.72%.
ولاتزال هذه البيانات أولية إلى أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية من طرف الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وانتهت عملية التصويت في الانتخابات العامة اليوم عند الساعة 17:00 مساءً، بقرار من المجلس الأعلى للانتخابات، حيث تم رفع حظر النشر المتعلق بالنتائج بعدها بساعة.
وبعد فرز نسبة53.22% من الأصوات، النتائج الأولية تظهر تقدم أردوغان بنسبة 52.02% في حين حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على نسبة 42.11%، بحسب التلفزيون الرسمي التركي.
وكانت مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية منذ التسعينيات، عالية نسبياً، إذ بلغ متوسط المشاركة 78.5%، وفقاً للمعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات "IDEA".
في عام 2018، سُجّلت واحدة من أعلى نسب المشاركة في تاريخ تركيا الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، إذ أدلى 86.2% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم.