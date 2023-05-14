إقبال "تاريخي" على التصويت في الانتخابات العامة التركية

إقبال "تاريخي" على التصويت في الانتخابات العامة التركية

محمد الناه
محمد الناه

أظهرت المعطيات الأولية في تركيا نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت اليوم الأحد، حيث وصلت إلى نسبة قاربت 90%

وبحسب وكالة "الأناضول" الحكومية، فإن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 88.19%، بينما وصلت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية إلى 85.72%.

 ولاتزال هذه البيانات أولية إلى أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية من طرف الهيئة العليا للانتخابات التركية.

إقبال "تاريخي" على التصويت في الانتخابات العامة التركية
المعارضة: تقدم طفيف لكليجدار أوغلو على أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات العامة اليوم عند الساعة 17:00 مساءً، بقرار من المجلس الأعلى للانتخابات، حيث تم رفع حظر النشر المتعلق بالنتائج بعدها بساعة.

وبعد فرز نسبة53.22% من الأصوات، النتائج الأولية تظهر تقدم أردوغان بنسبة 52.02% في حين حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على نسبة 42.11%، بحسب التلفزيون الرسمي التركي.

وكانت مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية منذ التسعينيات، عالية نسبياً، إذ بلغ متوسط المشاركة 78.5%، وفقاً للمعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات "IDEA".

في عام 2018، سُجّلت واحدة من أعلى نسب المشاركة في تاريخ تركيا الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، إذ أدلى 86.2% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم.

تركيا
الانتخابات التركية 2023

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