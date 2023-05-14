المعارضة: تقدم طفيف لكليجدار أوغلو على أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية

إلى ذلك، أعلن مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيلجدار أوغلو، مساء الأحد، أنه يتصدر النتائج متقدماً على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتب على تويتر: "نحن في الصدارة"، رافضاً الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، التي أشارت إلى حصول أردوغان على 52,5 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 40 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وأضافت "الأناضول" أن أردوغان حصل على 52% وكليجدار أوغلو 42% بعد فرز 50% من الأصوات، بحسب قولها.

بدوره، طالب رئيس بلدية إسطنبول المنتمي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، الأتراك بعدم متابعة نتائج الانتخابات من وكالة "الأناضول" التابعة للدولة.