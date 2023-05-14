المعارضة: تقدم طفيف لكليجدار أوغلو على أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية
قالت أربعة مصادر من المعارضة التركية لـ"رويترز" اليوم الأحد إن مرشحها كمال كليجدار أوغلو متقدم على الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل وفقا لنتائج أولية للانتخابات الرئاسية.
وكان فايق أوزتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمه كليجدار أوغلو قال في وقت سابق إنهم يرون صورة إيجابية للانتخابات، وذلك رغم إعلان قناة تي.آر.تي الإخبارية التابعة للدولة تقدم أردوغان بعد حصوله على 59% مقابل 35% لكليجدار أوغلو بناء على نتائج أولية.
إلى ذلك، أعلن مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيلجدار أوغلو، مساء الأحد، أنه يتصدر النتائج متقدماً على الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكتب على تويتر: "نحن في الصدارة"، رافضاً الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، التي أشارت إلى حصول أردوغان على 52,5 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 40 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وأضافت "الأناضول" أن أردوغان حصل على 52% وكليجدار أوغلو 42% بعد فرز 50% من الأصوات، بحسب قولها.
بدوره، طالب رئيس بلدية إسطنبول المنتمي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، الأتراك بعدم متابعة نتائج الانتخابات من وكالة "الأناضول" التابعة للدولة.