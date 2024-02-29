طلاب يتمكنون من قطع مسافة 1600 ميل بسيارات كهربائية بشحنة واحدة

حطمت مجموعة من الطلاب من الجامعة التقنية في ميونيخ الرقم القياسي العالمي لمسافة السيارة الكهربائية (EV) التي تقطعها بشحنة واحدة. ويمثل هذا الإنجاز، بحسب تقرير نشره موقع upworthy، قفزة كبيرة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، حيث قطع ابتكارهم، "النموذج الأولي muc022"، مسافة تبلغ 1599.27 ميلًا، أي ما يعادل حوالي 2575.85 كيلومترا، في رحلة متواصلة.

ويمثل هذا الإنجاز، الذي اعترفت به موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، باعتباره ”أطول مسافة بمركبة كهربائية بشحنة واحدة (غير شمسية)"، تقدمًا هائلاً في كفاءة ومدى السيارات الكهربائية، إذ تم تجاوز الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 999.5 ميلاً، عندما قام الطلاب الألمان بقيادة سيارتهم الديناميكية الهوائية ذات المقعد الواحد خلال رحلة شاقة مدتها 99 ساعة داخل حدود حظيرة طائرات فارغة في مطار ميونيخ.

وعلى عكس التوقعات التقليدية، أظهر النموذج الأولي muc022 كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، حيث يتميز بمعدل استهلاك طاقة يبلغ 103 أميال لكل كيلووات/ساعة. وبالمقارنة، فإن الطراز Y من شركة Tesla الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يوفر ما يقرب من 4 أميال لكل كيلووات في الساعة، مما يؤكد على الكفاءة الرائعة التي حققتها السيارة التي صممها الطلاب.