طلاب يتمكنون من قطع مسافة 1600 ميل بسيارات كهربائية بشحنة واحدة
حطمت مجموعة من الطلاب من الجامعة التقنية في ميونيخ الرقم القياسي العالمي لمسافة السيارة الكهربائية (EV) التي تقطعها بشحنة واحدة. ويمثل هذا الإنجاز، بحسب تقرير نشره موقع upworthy، قفزة كبيرة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، حيث قطع ابتكارهم، "النموذج الأولي muc022"، مسافة تبلغ 1599.27 ميلًا، أي ما يعادل حوالي 2575.85 كيلومترا، في رحلة متواصلة.
ويمثل هذا الإنجاز، الذي اعترفت به موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، باعتباره ”أطول مسافة بمركبة كهربائية بشحنة واحدة (غير شمسية)"، تقدمًا هائلاً في كفاءة ومدى السيارات الكهربائية، إذ تم تجاوز الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 999.5 ميلاً، عندما قام الطلاب الألمان بقيادة سيارتهم الديناميكية الهوائية ذات المقعد الواحد خلال رحلة شاقة مدتها 99 ساعة داخل حدود حظيرة طائرات فارغة في مطار ميونيخ.
وعلى عكس التوقعات التقليدية، أظهر النموذج الأولي muc022 كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، حيث يتميز بمعدل استهلاك طاقة يبلغ 103 أميال لكل كيلووات/ساعة. وبالمقارنة، فإن الطراز Y من شركة Tesla الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يوفر ما يقرب من 4 أميال لكل كيلووات في الساعة، مما يؤكد على الكفاءة الرائعة التي حققتها السيارة التي صممها الطلاب.
وأكد التقرير أنّ هذا الإنجاز يوضح دور الإمكانات الابتكارية للمؤسسات الأكاديمية في دفع عجلة التقدم في تكنولوجيا السيارات والطاقة، إذ إنّ الإنجازات الأخيرة التي حققتها المبادرات التي يقودها الطلاب في جميع أنحاء العالم، مثل تسارع السيارات الكهربائية الأكاديمي في زيوريخ الذي سجل أرقاماً قياسية، وتكنولوجيا البطاريات الرائدة التي طورها طالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا في إيرفاين، تسلط الضوء على التأثير التحويلي للابتكار الذي يقوده الطلاب.
وعلى الرغم من هذه الخطوات الملحوظة، فإنّ مدى توفر مثل هذه التقنيات الثورية على نطاق واسع لا يزال غير مؤكد. وتعكس المناقشات بين الخبراء والمهتمين على منصات علم المستقبل التعقيدات التي ينطوي عليها تحويل هذه الابتكارات من النماذج الأولية المختبرية إلى منتجات قابلة للتطبيق تجاريًّا.
وفي حين يتصور المؤيدون مستقبلاً، حيث تُحدث البطاريات ثورة في تخزين الطاقة وتقليل التأثير البيئي، فإن الشكوك لا تزال قائمة بشأن المصالح التجارية وجدوى توسيع نطاق هذه التقنيات. لذا؛ يدعو البعض إلى تأميم تصنيع البطاريات للتغلب على العقبات المحتملة وتسريع اعتماد حلول الطاقة المستدامة.
وبينما يتصارع المجتمع العالمي مع تحديات تغير المناخ وانتقال الطاقة، فإن مساهمات الطلاب ذوي التفكير المستقبلي في التقنيات التحويلية الرائدة تقدم لمحة عن مستقبلٍ تعيد فيه السيارات الكهربائية تعريف معايير التنقل والاستدامة. ومع استمرار التعاون والاستثمار في البحث والتطوير، قد يكون تحقيق نظام نقل بيئي أكثر كفاءة ووعيًا بالبيئة أقرب مما كان متصورًا سابقًا.