المغنية الأمريكية كيلاني: "لا وقت للمرح.. الفلسطينيون بحاجة لصوت"

انتقدت المغنية الأمريكية كيلاني، الأصوات المطالبة لها بالتوقف عن دعم الفلسطينيين وأهالي غزة.

وكيلاني من الفنانين العالميين القلائل، الذين وقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية ودعموا غزة منذ بدء الحرب، بكل قوة.

وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل المغنية الأمريكية تسليط الضوء على ضحايا الاعتداء الإسرائيلي في غزة.