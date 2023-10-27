المغنية الأمريكية كيلاني: "لا وقت للمرح.. الفلسطينيون بحاجة لصوت"
انتقدت المغنية الأمريكية كيلاني، الأصوات المطالبة لها بالتوقف عن دعم الفلسطينيين وأهالي غزة.
وكيلاني من الفنانين العالميين القلائل، الذين وقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية ودعموا غزة منذ بدء الحرب، بكل قوة.
وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل المغنية الأمريكية تسليط الضوء على ضحايا الاعتداء الإسرائيلي في غزة.
واستنكرت في منشور لها عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "انستغرام"، الأشخاص الذين أبدوا انزعاجهم من مناصرتها القضية الفلسطينية، وعلقت بالقول: "تريدون المرح؟ للأسف لا أملك أيا من هذا الآن، هذا هو واقعنا، الفلسطينيون يعلقون آمالا على أصواتنا في الخارج، لذا سنستمر بدعمهم، وتسليط الضوء على قصصهم، حتى لو لم يسمع أحد".
يذكر أن المغنية الأمريكية أبدت قبل يومين إعجابها بثبات وإيمان أهالي غزة، رغم كل معاناتهم. كما قامت بنشر نسخة من القرآن أحضرتها، بعد أن أشادت بعلاقة الفلسطينيين مع الله.