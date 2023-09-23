دراستان حديثتان تلقيان الضوء على أسباب "كوفيد" الطويل

بينما فحصت الدراسة الثانية نحو 50 مريضًا، عانى بعضهم من انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون لديهم على صلة بتغيير أحدثه الفيروس في بعض الخلايا العصبية التي تنظم الوظائف الإنجابية.

ولاحظ الباحثون ضعفًا في الأداء عندما تأثرت هذه الفئة من الخلايا العصبية بالمرض.

وبدءًا من الشعور بالتعب، والسعال، وضيق التنفس، والحمى المتقطعة، وفقدان حاسة التذوق أو الشم والصعوبة في التركيز والاكتئاب... يظهر كوفيد الطويل على شكل واحد أو أكثر من الأعراض من قائمة طويلة، بشكل عام في غضون 3 أشهر بعد الإصابة ويستمر مدة شهرين على الأقل. وهذه الأعراض لا يمكن تفسيرها بتشخيصات أخرى ولها تأثير في حياة المريض اليومية.

ولكن الأعراض تتحسن ببطء بعد عامين لدى الغالبية العظمى من المرضى (90%) الذين يعانون من كوفيد الطويل، بينما يعاني الآخرون من تحسن سريع أو، على العكس من ذلك، استمرار اضطراباتهم.