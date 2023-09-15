الصين تحتوي "جدري القردة" بنفس إجراءات "كوفيد 19"

قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض "جدري القردة" بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل "كوفيد 19".

وستبدأ تلك الخطوة اعتباراً من 20 سبتمبر/ أيلول، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن مرض "جدري القردة" يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.

وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض.

وتشمل الفئة (ب) للأمراض المعدية حاليا "كوفيد 19" والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).