سامسونغ تزيح أبل عن عرش صناعة الهواتف الذكية

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف آيفون بعد أدائها القوي في الربع المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول عندما تفوقت على سامسونج لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم، لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3% مع اكتساب علامات تجارية صينية، مثل "هواوي"، حصة في السوق.

واحتلت "شاومي"، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1% خلال الربع الأول، بحسب "رويترز".

وشحنت "سامسونغ"، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي (غلاكسي إس24)، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة.

وتظهر بيانات "آي.دي.سي" أن أبل شحنت 50.1 مليون جهاز آيفون في الربع الأول انخفاضًا من 55.4 مليون هاتف شحنتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.