السعودية تطلق شركة لإنتاج هواتف ذكية وأجهزة منزلية ومعدات بناء

كشفت السعودية عن شركة صناعية جديدة ستعمل على التصنيع في سبعة قطاعات، هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وذكر بيان رسمي عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للمملكة، أن الشركة الجديدة المملوكة له، تحمل اسم "آلات"، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال (نحو 9.3 مليار دولار) بحلول عام 2030.