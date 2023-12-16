حفظ دعوى على الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهقة

قررت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية حفظ دعوى على الممثل الأميركي وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة، على هامش تصوير فيلم عام 1973.

وأوضحت المدعية كريستينا شارلوت هيرش أنها التقت الممثل عندما كانت تبلغ 14 أو 15 عاما، بينما كان هو في الخامسة والثلاثين تقريباً.

وجاء في نص الدعوى أن وارن بيتي "استخدم موقعه وصفته كرجل بالغ وكنجم هوليوودي لإجبار المدعية على إقامة اتصال جنسي مرات عدة"، من بينها "علاقة جنسية قسرية مع قاصر"، إلا أن قاضياً في بيفرلي هيلز قرر حفظ الدعوى بسبب عيوب إجرائية.

ورُفعت الدعوى عام 2022 بموجب قانون في ولاية كاليفورنيا يتيح المقاضاة رغم مهل مرور الزمن.

واشتهر بيتي بعلاقاته مع عدد من النساء البارزات، من بينهنّ جولي كريستي وبريجيت باردو وفيفيان ليه وجاكي كينيدي ومادونا، قبل أن يتزوج عام 1992 من أنيت بينينغ التي تصغره بـ 21 عاماً، ويرزق منها أربعة أبناء.