لماذا تخلّت ملكة الدنمارك عن العرش لابنها؟ (فيديو إرم)
تعد الملكة مارغريت البالغة من العمر 83 عامًا، أول ملكة دنماركية تتخلَّى عن العرش طوعًا منذ ما يقرب من 900 عام.
وبحضور آلاف المواطنين الدنماركيين، تم إعلان ولي العهد فريديريك ملكًا للبلاد من شرفة القصر الملكي.
ولفت ظهور زوجة ولي العهد الملكة ماري وأطفالهما الأربعة الأنظار، حيث تصدرت صورهم العائلية الجديدة المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي.
ويترك هذا التنازل عن العرش الدنمارك بملكتين؛ إذ تحتفظ الملكة الأم بلقبها، بينما تنال زوجة فريديريك ماري لقب "ملكة" أيضًا، فيما يصبح الابن الأكبر البالغ من العمر 18 عامًا وليًا للعهد ووريثًا للعرش.
لماذا تنازلت الملكة مارغريت عن العرش؟
وكانت الملكة مارغريت قد أعلنت، عشية رأس السنة الجديدة، تنازلها عن العرش بسبب مشاكل صحية لم تذكر تفاصيلها.
وقالت الملكة في بيان مفاجئ إنها ستتنحّى عن منصبها، الإعلان الذي سبب صدمة للجميع، خاصة أن الأمة عادة ما تتوق أن تبقى الملكة على عرشها حتى آخر يوم في حياتها، بحسب التقليد الدنماركي الملكي.
وقالت مصادر إن الملكة مارغريت كانت قد خضعت لعملية جراحية كبيرة في ظهرها في فبراير الماضي، وإنها لم تتمكن من العودة لعملها حتى أبريل بسبب مضاعفات صحية.
والصادم في الأمر، كان عدم معرفة الأمير فريديريك بنوايا والدته إلا قبل إعلان التنحي بأيام قليلة، بحسب ما أكدته صحيفة "بيرلينجسكي" نقلاً عن القصر الملكي.