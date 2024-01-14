لماذا تخلّت ملكة الدنمارك عن العرش لابنها؟ (فيديو إرم)

تعد الملكة مارغريت البالغة من العمر 83 عامًا، أول ملكة دنماركية تتخلَّى عن العرش طوعًا منذ ما يقرب من 900 عام.

وبحضور آلاف المواطنين الدنماركيين، تم إعلان ولي العهد فريديريك ملكًا للبلاد من شرفة القصر الملكي.

ولفت ظهور زوجة ولي العهد الملكة ماري وأطفالهما الأربعة الأنظار، حيث تصدرت صورهم العائلية الجديدة المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي.

ويترك هذا التنازل عن العرش الدنمارك بملكتين؛ إذ تحتفظ الملكة الأم بلقبها، بينما تنال زوجة فريديريك ماري لقب "ملكة" أيضًا، فيما يصبح الابن الأكبر البالغ من العمر 18 عامًا وليًا للعهد ووريثًا للعرش.