غسان مسعود بطلًا للمسلسل التركي "محمد.. سلطان الفتوحات"

يشارك الممثل السوري غسان مسعود في المسلسل التركي التاريخي "محمد.. سلطان الفتوحات"، الذي يحكي تفاصيل سيرة حياة السلطان العثماني محمد الفاتح، ودوره البارز في التاريخ التركي.

ويجسد مسعود في العمل شخصية الصحابي أبي أيوب الأنصاري، الذي شهد بيعة العقبة مع النبي محمد الذي خصَّه بالنزول في بيته عندما قدِم إلى يثرب مهاجرًا، وكان الأنصاري مع علي بن أبي طالب من خاصّة الرسول، وكان من المقربين جدًّا من النبي محمد، إلى أن توفي مريضًا وهو في جيش يزيد بن معاوية المتوجه إلى القسطنطينية.

يظهر مسعود في الإعلان الترويجي للمسلسل على حصان أبيض وهو يجوب صحراء شاسعة، ثم يتم تصويره وهو يشارك حشدصا من البشر أعمال البناء، ليعلمه أحدهم أن رسول الله قد جاء، فيتوقف عن عمله ويبتسم ويشرق وجهه، ثم نراه يخطب في الحشد قائلصا: "أيها المسلمون لا تبتئسوا. لقد أعطى رسول الله البشائر في الخندق قبل قليل. قد تتحقق اليوم، أو بعد عصور، إشارة نبيِّنا هي: لتُفْتَحَنَّ القسطنطينية، لنِعْمَ الأمير ذلك الأمير، ولنِعم الجيش ذلك الجيش".

وسيرافق الممثل غسان مسعود فريقٌ مختصٌ من خبراء الماكياج، ليكون شكله مناسبًا للدور الذي سيقدمه، خاصةً أنه عُرف بمشاركته في مجموعة من الأعمال التاريخية، من بينها فيلم "مملكة السماء" من إخراج ريدلي سكوت، الذي أدى فيه شخصية صلاح الدين الأيوبي.

أما فيما يخص أدوار البطولة، فإلى جانب غسان مسعود، يشارك كلٌّ من سركان تشاي أوغلو، وسليم بيرقدار، وفكرت كوشكان، وطوبى أونسال، وسنان ألبيرق، وكنعان تشوبان، وبولنت ألقيش، وسواش أوزدمير، وأسيلا أوموت، وعلي نوري تورك أوغلو.

مسلسل "محمد: سلطان الفتوحات" من إنتاج أيوب غوك خان أوزيكين، وإخراج شفق بال، وقد شرع فريق الإنتاج في تصوير بقية العمل في تركيا بعد الانتهاء من المشاهد المصوّرة في إيران.

ويشار إلى أنه تم تصوير قسم كبير من المسلسل في إيران، وبالضبط في المكان ذاته الذي صُوّر فيه فيلم للمخرج الإيراني مجيد مجيدي، الذي يحكي سيرة النبي محمد، إلا أنه تم تعديل ديكور التصوير من جديد، من طرف مصممين من هوليوود، لكي يكون مناسبًا لمشاهد المسلسل التركي، وسياقه التاريخي.

وسيتم عرض هذا المسلسل التاريخي قريبًا على القناة الأولى في التلفزيون التركي TRT1، وذلك وفق البيان الذي أصدرته إدارة القناة ونقلته صحيفة "يني شفق" التركية.

يذكر أن السلطان محمد الفاتح، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية، وشهد عهده فتوحات كبيرة، أبرزها فتح القسطنطينية (إسطنبول)، سنة 1453م.