نقابة الفنانين اللبنانيين تعلق على أزمة تصريحات ماجدة الرومي (فيديو)

علق نقيب الممثلين اللبنانيين، نعمة بدوي، على أزمة تصريحات مواطنته الفنانة ماجدة الرومي تجاه لبنان، معتبرًا أنها "زلة لسان".

وتعرّضت ماجدة لانتقادات لاذعة من نشطاء لبنانيين بسبب تصريحاتها الأخيرة عن لبنان في حفل أحيته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ اتهمومها بـ"الإساءة" لبلادها.

وقال بدوي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "أحيانًا يقع الفنان في زلة لسان ولا يقصد بها إهانة، فبسبب الظروف في بلدنا التي لا ترضي أحدًا سواء أكان فنانًا أم مواطنًا، يعبر الشخص عن غضبه بتصريحات من الممكن أنه لا يقصدها".

وأضاف: "ماجدة الرومي فنانة كبيرة وتساند بلدها دائمًا، وأنا أعتبر تعليقها على الهجوم أنه اعتذار عن تصريحها".

وأثارت الفنانة اللبنانية الجدل، خلال كلمة ألقتها في حفل "ليالي السعديات" في إمارة أبوظبي، حيث أشادت بالعمران ورغد العيش في العاصمة الإماراتية مقابل الحياة في بلادها، واصفة العيش في لبنان بأنه "أبشع الكوابيس".

وعلقت في كلمتها "اشتقنا لأبوظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح عم نعيش فيه أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهني مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض".