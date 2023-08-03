بعد 11 عاما.. ماجدة الرومي تعود بـ"عندما ترجع بيروت"
فاجأت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، جمهورها، بإطلاقها أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "عندما ترجع بيروت"، وذلك بعد نحو 11 عامًا على إنتاج آخر أعمالها.
وطرحت "الرومي"، الأغنية، وهي من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، على طريقة "الفيديو كليب" عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب"، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.
وأشاد فنانو ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية، وحرصوا على تهنئة المطربة اللبنانية عليها، والتي افتتحتها برسالة إلى أهالي ضحايا حادثة "انفجار مرفأ بيروت"، التي وقعت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وأودت بحياة أكثر من 220 شخصًا ومئات الجرحى.
وكتبت ماجدة الرومي في مطلع الكليب: "أهدي عملي هذا إلى أهالي شهداء المرفأ وكل أهالي شهداء لبنان الأبرار. وأهديه إلى اللبنانيين الذين طوّعوا المُستحيل وتحمَّلوا من المؤامرات المتلاحقة المجرمة المُحاكة ضِدّهم أهوالًا لم يتحملها شعب في الدُّنيا، على أمل أن نستعيد قريبًا قرارنا الوطني الحرّ المصادر منّا، وأن ترجع بيروت إلينا بالسلامة، اليوم قبل الغد، بإذنه تعالى".
واستغرق تحضير هذا العمل "عندما ترجع بيروت" الذي تم تصويره بتقنيات عالية جدًا بين لبنان ومصر، لا سيما في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتولى تنفيذه فريق عمل ضخم جدًا بقيادة المخرج شربل يوسف، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، نحو عامين ليظهر بهذا الشكل.