بعد 11 عاما.. ماجدة الرومي تعود بـ"عندما ترجع بيروت"

وطرحت "الرومي"، الأغنية، وهي من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، على طريقة "الفيديو كليب" عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب"، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

وأشاد فنانو ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية، وحرصوا على تهنئة المطربة اللبنانية عليها، والتي افتتحتها برسالة إلى أهالي ضحايا حادثة "انفجار مرفأ بيروت"، التي وقعت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وأودت بحياة أكثر من 220 شخصًا ومئات الجرحى.