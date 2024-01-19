البلوجر سارة محمد تكشف حقيقة عودة بصرها

كشفت البلوجر المصرية سارة محمد حقيقة عودة بصرها بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة، مشيرة إلى أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن شفاء البلوغر سارة محمد، وعودة بصرها بعد خضوعها لجراحة، وذلك بعد ما يقرب من عام من فقدان بصرها بعد تعرضها لاعتداء مسلح.

وقالت سارة محمد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "هذه الأنباء غير صحيحة، وأنا أتمنى من الله أن أشفى ويعود لي بصري، لأرى من جديد، ولكن للأسف هذا لم يحدث".

وأكدت البلوجر المصرية، أن الأطباء أخبروها أنها تحتاج إلى السفر خارج مصر لإجراء جراحة احتمالية نجاحها ليست كبيرة، لافتة إلى أنها ترجو من الله أن يرد لها عافيتها.

وفقدت البلوجر المصرية سارة محمد، آخر أمل في عودة نظرها بعد تعرضها لحادث إطلاق نار، حيث أكد الأطباء بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الأحد، أن نظرها لن يعود إليها نهائيا.

وتعرضت سارة محمد، في مطلع العام الماضي، لاعتداء مروع جراء واقعة سطو مسلح برفقة خطيبها، ما أدى إلى فقدانها البصر وإصابتها بتشوهات في الوجه.

ونشر مسؤول الصفحة الرسمية للبلوجر المصرية عبر "فيسبوك" آنذاك، تدوينة طالب فيها بالدعاء لها، حيث قال: "سارة محتاجة للدعاء من دلوقتي حالا يا جماعة، كثفوا الدعاء بقدر المستطاع، الدعاء بيغير القدر، ادعولها، صلوا وادعولها كتير أوي، هي حاليا محتاجة الدعاء أكثر من أي مرة، ادعولها ربنا يجبر بخاطرها".

وروت سارة محمد تفاصيل الحادث، في أول ظهور لها بعد العملية، مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا الشمس": "كان هناك أناس يحملون أسلحة قطعوا علينا الطريق، وضربوا علينا النار".

وأضافت: "الحادث جاء بسرعة، وفجأة وجدت نفسي لا أرى، وهناك صفير قوي في أذني"، مؤكدة أنها ليست على "عداوة" مع أحد.

وتابعت البلوجر المصرية حديثها، قائلة: "لم أؤذ أحدًا في حياتي، ولا أقول كلامًا يؤذي أحدًا"، لافتة إلى أنها تحمد الله على ما حدث لها، وأنها لم تفقد الأمل.

وتساءلت سارة بشأن المتهمين بالتسبب بفقدان بصرها، قائلة: "لماذا لا يتم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعرف الناس إن هؤلاء من ارتكبوا الجريمة، وتسببوا بتدمير عيني اليسرى تمامًا بطلقات الرصاص بحسب ما أظهرته العملية الجراحية".