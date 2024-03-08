أول ظهور علني لطفل آل باتشينو من نور الفلاح (صور)
في أول ظهور علني له، قررت عارضة الأزياء الأمريكية صاحبة الأصول الكويتية نور الفلاح، الكشف عن ابنها من الممثل العالمي آل باتشينو، لصالح جلسة تصوير لمجلة "فوغ" العربية.
وشاركت الفلاح عبر غلاف "فوغ" لحظاتها الخاصة مع ابنها، الذي كاد يبلغ العام، بعد الكشف عن حملها في العام الماضي من آل باتشينو.
وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للابن، الذي أثار خلافا بين آل باتشينو والفلاح.
وترددت شائعات عن انفصال الثنائي الشهير، بعد أن قدمت الكويتية وثائق إلى المحكمة تطلب فيها الحضانة الكاملة لرومان، لكن متحدثاً عن آل باتشينو نفى الانفصال، كما أكد المتحدث باسم النجم العالمي في وقت سابق أن الزوجين لا يزالان معاً.