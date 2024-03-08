أول ظهور علني لطفل آل باتشينو من نور الفلاح (صور)

في أول ظهور علني له، قررت عارضة الأزياء الأمريكية صاحبة الأصول الكويتية نور الفلاح، الكشف عن ابنها من الممثل العالمي آل باتشينو، لصالح جلسة تصوير لمجلة "فوغ" العربية.

وشاركت الفلاح عبر غلاف "فوغ" لحظاتها الخاصة مع ابنها، الذي كاد يبلغ العام، بعد الكشف عن حملها في العام الماضي من آل باتشينو.