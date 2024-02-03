المرصد: 18 قتيلا في القصف الأمريكي على أهداف إيرانية بالعراق وسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 18 عنصرا من الميليشيات التابعة لإيران، في حصيلة غير نهائية؛ إثر الضربات التي شنتها القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في العراق وسوريا، استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعات مسلحة متحالفة معه.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات الجوية استُخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم ضربها، وفق البيان، عمليات القيادة والسيطرة، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف، ومخازن المركبات الجوية بدون طيار، والمرافق اللوجستية، وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهّلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.