مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وضع أحمد العوضي الصحي

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري أحمد العوضي، تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن العوضي تعرض للإجهاد؛ إذ شعر بعدم اتزان ودوخة شديدة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم، ليتم نقله إلى المستشفى بواسطة فريق العمل.

وأوضح المصدر، أن الأطباء أجروا للعوضي فحوصات، وأمروا بحجزه داخل المستشفى، بسبب الارتفاع الحاد بضغط الدم الناتج عن إرهاق جسدي وعصبي، لافتا إلى أن الأطباء منعوا عنه الزيارة حتى لا يتعرض لأي ضغط، بحسب المصدر.

وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" أعلن عبر حسابه بـ"فيسبوك" عن دخول العوضي في أزمة صحية من خلال منشور قال فيه "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".