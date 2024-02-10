المشهورة المغربية "صباح بيوتي" تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)
انهارت اليوتيوبر المغربية، المعروفة إعلاميا بـ"صباح بيوتي"، باكية متأثرة، أثناء إعلانها لمتابعيها عبر بث فيديو في قناتها على "يوتيوب" إصابتها بسرطان الثدي.
وكشفت "صباح بيوتي" أنها أصيبت بنوع شرس من سرطان الثدي، إذ إنه من النوع الصامت والسريع، يُعرف علميا باسم "السرطان الغازي"، ويستهدف بشكل مباشر الدم والعمود الفقري والدماغ، لافتة إلى أنّ الأطباء نصحوها بإجراء عملية جراحية مستعجلة مباشرة بعد الانتهاء من الفحوصات المرتبطة بها.
وعبّرت اليوتيوبر المغربية، التي يتابعها عبر "يوتيوب" أكثر من 630 ألف متابع، عن خوفها على مستقبل ابنتيها في حالة ما إذا تسبب السرطان بموتها، إذ أكدت أنها لا تزال تخفي أمر إصابتها به عنهما حتى لا تتأثرا نفسيا.
يذكر أن سرطان الأقنية الغازية، المعروف أيضًا باسم سرطان الأقنية التسلل، يعدّ نوعا من سرطان الثدي يحدث عندما تتغير الخلايا غير الطبيعية التي تنمو في بطانة قنوات الحليب وتغزو أنسجة الثدي خارج جدران القناة، ثم تنتشر الخلايا السرطانية إلى العقد الليمفاوية، أو مجرى الدم، ثم تنتشر إلى أعضاء ومناطق أخرى في الجسم.