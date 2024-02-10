المشهورة المغربية "صباح بيوتي" تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)

وعبّرت اليوتيوبر المغربية، التي يتابعها عبر "يوتيوب" أكثر من 630 ألف متابع، عن خوفها على مستقبل ابنتيها في حالة ما إذا تسبب السرطان بموتها، إذ أكدت أنها لا تزال تخفي أمر إصابتها به عنهما حتى لا تتأثرا نفسيا.

يذكر أن سرطان الأقنية الغازية، المعروف أيضًا باسم سرطان الأقنية التسلل، يعدّ نوعا من سرطان الثدي يحدث عندما تتغير الخلايا غير الطبيعية التي تنمو في بطانة قنوات الحليب وتغزو أنسجة الثدي خارج جدران القناة، ثم تنتشر الخلايا السرطانية إلى العقد الليمفاوية، أو مجرى الدم، ثم تنتشر إلى أعضاء ومناطق أخرى في الجسم.